7 جامعات سعودية ضمن الافضل عالمياً ضمن التصنيف الإيطالي

علي القحطاني(صدى):

تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز ، 7 جامعات سعودية احتلت ترتيباً متقدماً في التصنيف البريطاني “التايمز”، ضمن أحدث تصنيف للجامعات على مستوى العالم، والذي شمل أفضل 1396 جامعة من 92 دولة.

وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في الترتيب 201 عالمياً، وحلت جامعة الفيصل الثانية عربياً والـ251 عالمياً، كما احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الترتيب التاسع عربياً و502 عالمياً.

كما حققت جامعة الملك سعود الترتيب العاشر عربياً وضمن 501 عالمياً، فيما حققت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية المرتبة 11 عربياً وضمن 501 عالمياً، وجامعة الملك خالد في الترتيب 17 عربياً وضمن 601 عالمياً، كما احتلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في التصنيف ضمن 1001 عالمياً.

وكان التقرير السنوي الذي أصدرته التايمز قد اعتمد التصنيف على جودة التعليم وحجم البحوث وسمعتها، وتوثيق المصادر في الدراسات، والدخل من الصناعة والروابط الدولية، كما راعى عدة مؤشرات منها: حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وسُمعة المؤسسة في البحوث، وبيئة التعلم.