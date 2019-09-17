خبر سئ لـ ” يوفنتوس ” قبيل لقاء أتلتيكو

نواف السالم(صدى):

أكدت الفحوصات الطبية لنجم اليوفنتوس دوجلاس كوستا عدم مشاركته في لقاء فريقه أمام أتلتيكو مدريد غداً الأربعاء في بداية المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا .

وتسببت المباراة الأخيرة ليوفنتوس في عدد من الإصابات منهم ميراليم بيانيتش ، ودانيلو إلا أن إصابتهما أقل من كوستا وسيكونا جاهزان لمبارة أتلتيكو .

وأكدت مصادر ، أن كوستا سيشارك في المقابل بديربي إيطاليا أمام انترميلانو يوم السادس من أكتوبر المقبل .

الجدير بالذكر أن يوفنتوس تفوق على غريمه أتلتيكو في النسخة الماضية وأخرجه من الدور الـ16 بمشاركة رونالدو .