خبر سئ لـ ” يوفنتوس ” قبيل لقاء أتلتيكو
أكدت الفحوصات الطبية لنجم اليوفنتوس دوجلاس كوستا عدم مشاركته في لقاء فريقه أمام أتلتيكو مدريد غداً الأربعاء في بداية المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا .
وتسببت المباراة الأخيرة ليوفنتوس في عدد من الإصابات منهم ميراليم بيانيتش ، ودانيلو إلا أن إصابتهما أقل من كوستا وسيكونا جاهزان لمبارة أتلتيكو .
وأكدت مصادر ، أن كوستا سيشارك في المقابل بديربي إيطاليا أمام انترميلانو يوم السادس من أكتوبر المقبل .
الجدير بالذكر أن يوفنتوس تفوق على غريمه أتلتيكو في النسخة الماضية وأخرجه من الدور الـ16 بمشاركة رونالدو .
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