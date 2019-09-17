تعرض فنانة مصرية للإصابة بسبب حادث سير

القاهرة(صدى):

أُصيبت الفنانة المصرية دينا عبد الله اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها لحادث سير.

وتفصيلآ، تلقت ” دينا ” الإسعافات الأولية داخل سيارة الإسعاف التي هرعت إلى موقع الحادث.

وكشفت مصادر أن حالة الممثلة مستقرة، فيما تم نقل والدتها التي كانت مرافقة لها إلى أحد مستشفيات منطقة المهندسين لتلقي العلاج.

يذكر أن دينا عبد الله دخلت المجال الفني في عام 1970، ومن أهم أعمالها الفنية مسلسل “زنادي القلوب الجريحة ” ، والجزء الخامس من مسلسل ” ليالي الحلمية ” ، وفيلم ” غلط البنات ” .