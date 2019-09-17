يوفنتوس يخطط للتعاقد مع ” مونييه ” مجانا بعد انتهاء مدته مع سان جيرمان

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية إيطالية وفرنسية أن ” يوفنتوس ” يعتزم التعاقد مع البلجيكي توماس مونييه، لاعب باريس سان جيرمان مجانًا بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتفصيلآ، ذكرت التقارير أن ” يوفنتوس ” ينوي التفاوض قريبًا مع ” مونييه ” ؛ للاتفاق معه على الانتقال للفريق الإيطالي مجانًا الصيف المقبل.

تجدر الإشارة إلى أنه يحق للاعب للدولي البلجيكي التفاوض مع أي ناد يريد في يناير المقبل، إذْ دخل عامه الأخير في عقده مع النادي الباريسي.