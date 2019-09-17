شيرين عبدالوهاب تعود لإحياء حفلاتها بالمملكة باليوم الوطني الـ 89

الرياض(صدى):

أعلنت شركة “ روتانا ” للصوتيات والمرئيات عن حفل غنائي جديد تحييه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني للمملكة الـ89.

وتشمل هذه الحفلات أيضًا حفلة للفنان رابح صقر، والفنانة وعد، وذلك في جدة يوم 23 سبتمبر الجاري.

ويُعتبر هذا الحفل عودة جديدة لـ ” شيرين ” بعد غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، وأطلق الجمهور وسم ” اشتقنالك شيرين ” .

وعن ذلك، قالت ” شيرين ” عبر حسابها الشخصي على تويتر: “ أنا فرحانة جدًا بحبكم ليا والتفاعل ده.. بجد شكرًا ودايمًا ضهر وسند لأي حد ” .

وأضافت: ” قد إيه حسيت بأمان من الهاشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا ” .

وتابعت: ” أنا كنت في إجازة وحاليًا شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين، إن شاء الله أرجع لكم بألبوم قوي يعوض الغياب ” .

تجدر الإشارة إلى أن إلغاء شيرين عبد الوهاب لحفلاتها الغنائية في الموسم الصيفي، كان سببًا في انتشار لشائعة مرضها.