ترند أردوغان وإيران أعداءنا يزلزل تويتر ومواطنون يردون على شيخ الإرهاب بصور فاضحة

ماجد القزيز(صدى):

اشتعل موقع التواصل الإجتماعي تويتر بهشتاق #اردوغان_وايران_اعداءنا وصعد إلى ترند خلال ساعات قليلة موجهاً ردود نارية من الآلاف من أبناء المملكة والشارع العربي على تصريحات أردوغان العدائية حول هجوم بقيق .

وفضح مواطنون شيخ الإرهاب وراعيه أردوغان ، عبر صور مختلفة له مع رؤساء وزراء إسرائيل وإرهابي إيران ، وغيرها من دلائل تاريخه الأسود .

وقال أحد المواطنين : العداوة التركية الإيرانية للسعودية ليست وليدة اليوم، هي عداوة تاريخية، واليوم انكشف كل شيء للعالم، وسيندمون بإذن الله تعالى على هذا التحالف الخبيث بينهم .

بينما قالت مواطنة : لم يحتمل أردوغان اتهام إيران بقصف بقيق فأطل برأسه كالأفعى يدافع عنها ويوجه سهامه لمملكة العز والسلام، وأخرج الحقد الدفين .

وقالت أخرى : مع إيران وإسرائيل بعد تاريخه أسود هالعصملي والله يحفظنا من شرور أعدائنا .

وقال المحلل السياسي أمجد طه : يا أردوغان.. لنتذكر مَن بدأ بقصف كردستان (كوردستان) جنوب تركيا؟ من 1978 إلى 2019، كل سنة من يبدأ بقصف الأطفال والنساء في كردستان؟ وآخر الأرقام تقول 13.327 جريحًا 29.639 شهيدًا ، وغيرها من التعليقات التي زلزلت تويتر .

وكانت محافظة بقيق قد شهدت تفجير معملين تابعين لآرامكو عبر طائرات مسيرة ، فيما تمت السيطرة على الحريق فوراً ، بينما أعلن الحوثيين المدعومين من إيران مسؤوليتهم .