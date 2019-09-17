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  3. ترند أردوغان وإيران أعداءنا يزلزل تويتر ومواطنون يردون على شيخ الإرهاب بصور فاضحة

ترند أردوغان وإيران أعداءنا يزلزل تويتر ومواطنون يردون على شيخ الإرهاب بصور فاضحة

ترند أردوغان وإيران أعداءنا يزلزل تويتر ومواطنون يردون على شيخ الإرهاب بصور فاضحة
ماجد القزيز(صدى):

اشتعل موقع التواصل الإجتماعي تويتر بهشتاق #اردوغان_وايران_اعداءنا وصعد إلى ترند خلال ساعات قليلة موجهاً ردود نارية من الآلاف من أبناء المملكة والشارع العربي على تصريحات أردوغان العدائية حول هجوم بقيق .

وفضح مواطنون شيخ الإرهاب وراعيه أردوغان ، عبر صور مختلفة له مع رؤساء وزراء إسرائيل وإرهابي إيران ، وغيرها من دلائل تاريخه الأسود .

وقال أحد المواطنين : العداوة التركية الإيرانية للسعودية ليست وليدة اليوم، هي عداوة تاريخية، واليوم انكشف كل شيء للعالم، وسيندمون بإذن الله تعالى على هذا التحالف الخبيث بينهم .

بينما قالت مواطنة : لم يحتمل أردوغان اتهام إيران بقصف بقيق فأطل برأسه كالأفعى يدافع عنها ويوجه سهامه لمملكة العز والسلام، وأخرج الحقد الدفين .

وقالت أخرى : مع إيران وإسرائيل بعد تاريخه أسود هالعصملي والله يحفظنا من شرور أعدائنا .

وقال المحلل السياسي أمجد طه : يا أردوغان.. لنتذكر مَن بدأ بقصف كردستان (كوردستان) جنوب تركيا؟ من 1978 إلى 2019، كل سنة من يبدأ بقصف الأطفال والنساء في كردستان؟ وآخر الأرقام تقول 13.327 جريحًا 29.639 شهيدًا ، وغيرها من التعليقات التي زلزلت تويتر .

وكانت محافظة بقيق قد شهدت تفجير معملين تابعين لآرامكو عبر طائرات مسيرة ، فيما تمت السيطرة على الحريق فوراً ، بينما أعلن الحوثيين المدعومين من إيران مسؤوليتهم .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82504 ] نشر منذ 5 دقائق

حسبنا الله ونعم الوكيل ..

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