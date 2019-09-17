استثمارات القطاع الصناعي تتخطى تريليون ريال

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن الوزارة تسعى إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي من خلال العمل على جعلة الخيار الأول للمستثمرين بسياسات جاذبة ومستدامة.

وأوضح ” الخريف ” خلال كلمته في المؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب، أن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي أكثر من تريليون ريال؛ حيث أن المملكة تحتضن 7.551 مصنعا مرخصا بإجمالي قوى عاملة تزيد عن 800 ألف عامل وعاملة.

وشدد على أن الوزاة تعمل على تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بشراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص؛ لافتًا إلى أن الإنتاجية حاليا أكثر من 14 مليون طن سنويا من منتجات الصلب.