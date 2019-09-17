أول صور لهيونداي 45 EV‏ بعد الإعلان عنها

أميرة خالد(صدى):

رفعت هيونداي الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة 45 EV‏ خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .

وجاءت المركبة بتقنيات القيادة الذاتية والتصميم الذكي ، مع مظهر خيالي يجمع بين العصرية وأول تصميم لهيونداي عام 1974 م ، مع شكل فريد للشبك الأمامي الذي تميز بـ”المصباح الحركي المكعب ” .

كما تحتوي السيارة على تقنيات بمصابيح الليد التي تظهر نشطة أمام السائق المدة المتبقية دون الحاجة إلى الشحن ، مع كاميرات جانبية ذاتية التنظيف لرؤية مثالية .

وداخلياً ، تتميز المقصورة بتصميم بسيط عبارة عن مزيج من النسيج والجلد والخشب يتسم بالسعة والرحابة ، مع إمكانية تفاعل ركاب المقعد الأمامي مع نظام المعلومات والترفيه ، حيث يتم استبدال الشاشة المركزية الواحدة بمجموعة من الشاشات بنفس لوحة القيادة عبر واجهة إسقاط إشعاعي .