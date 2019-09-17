بـ 8 مباريات.. دوري أبطال أوروبا ينطلق اليوم
تبدأ منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019 اليوم الثلاثاء، بإجراء 8 مباريات في أولى جولات دور المجموعات.
وتبدأ مباراة إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي، في الساعة ” 19:55 ” بتوقيت مكة المكرمة.
فيما تبدأ مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني، في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وتلعب المجموعات الأخرى في التوقيت التالي:
* المجموعة السابعة
– مباراة ليون الفرنسي وزينيت بطرسبورغ الروسي تبدأ في الساعة ” 19:55 ” بتوقيت مكة المكرمة.
– بنفيكا البرتغالي ولايبزيغ الألماني، في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
* المجموعة الخامسة
– نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي، في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
– ريد بول سالزبورغ النمساوي وكي آر سي جينك البلجيكي، في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
* المجموعة الثامنة
– أياكس أمستردام الهولندي وليل الفرنسي، في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
– تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني، وتبدأ في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
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