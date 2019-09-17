بـ 8 مباريات.. دوري أبطال أوروبا ينطلق اليوم

طلال الغامدي(صدى):

تبدأ منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019 اليوم الثلاثاء، بإجراء 8 مباريات في أولى جولات دور المجموعات.

وتبدأ مباراة إنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي، في الساعة ” 19:55 ” بتوقيت مكة المكرمة.

فيما تبدأ مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني، في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتلعب المجموعات الأخرى في التوقيت التالي:

* المجموعة السابعة

– مباراة ليون الفرنسي وزينيت بطرسبورغ الروسي تبدأ في الساعة ” 19:55 ” بتوقيت مكة المكرمة.

– بنفيكا البرتغالي ولايبزيغ الألماني، في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

* المجموعة الخامسة

– نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي، في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

– ريد بول سالزبورغ النمساوي وكي آر سي جينك البلجيكي، في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

* المجموعة الثامنة

– أياكس أمستردام الهولندي وليل الفرنسي، في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

– تشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني، وتبدأ في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.