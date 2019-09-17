” العيادة ” يبحث مع المستشار الاقتصادي لرئيس إريتريا أوجه التعاون الزراعي بين البلدين

محمد السعران(صدى):

التقى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة يوم الأحد 15 سبتمبر، بمعالي المستشار الاقتصادي لفخامة رئيس جمهورية إريتريا السيد حقوص قبرهيوت، الذي يقوم بزيارة للمملكة حالياً.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين المملكة وإريتريا في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، كما جرى بحث موضوع الاستثمار الزراعي السعودي في إريتريا.

حضر اللقاء عدد من رجال الأعمال والشركات السعودية العاملة في هذا المجال، كما حضره سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين في أسمرة الأستاذ صقر القرشي.