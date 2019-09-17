3 مواطنات يقتحمن مجال البناء والترميم في تبوك

محمود البلوي(صدى):

اقتحمت 3 مواطنات في منطقة تبوك، مجال بناء وترميم المباني، بجانب أعمال التبليط والكهرباء والسباكة، حيث قالت إحداهن أنها وشقيقتيها ورثن العمل من والدهن ووالدتهن، وكن قد شاهدن والديهن يعملان في إعادة ترميم بيت قديم.

وأوضحت أنه من حينها بدأت رغبتهن في تعلم هذه المهنة، وبعد وفاة الوالد دأبت والدتهن وكذلك شقيقهن -الذي يمتهن الدهان وتركيب الكيشان- على توجيه النصائح لهن؛ فيما بدأن العمل في هذا المجال منذ 3 سنوات، حيث حصلن على مقاولة مدارس وبيوت وشاليهات.

وأشارت إلى أنهن واجهن في البداية مصاعب في إقناع العملاء بقدراتهن كونهن فتيات وصغيرات السن، لكن بالإصرار والعزيمة استطعن كسب ثقة الزبائن؛ بينما نفذن أكثر من 10 مشاريع.