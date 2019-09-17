لا تعيد التشغيل.. نصائح هامة للتعامل مع سير الكاتينة عند توقف المحرك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتعرض البعض لتوقف المحرك المفاجئ مما يدفعهم لإعادة التشغيل تلقائياً دون أن يتأكدوا من سلامة أجزاء حيوية كمجموعة السيور التي ترتبط مباشرة ً بنواقل الحركة بالمحرك .

وأكد خبراء السيارات على أهمية فحص سير الكاتينة سواء قبل شراء السيارة المستعملة أو لسيارتك الحالية وبشكل دوري ، كونه مسؤول عن نقل الحركة من عامود الكرنك إلى عامود الكامات ، وهو من الأجزاء الهامة للغاية بالمحرك .

وأوضحوا أن عمر سير الكاتينة يتراوح في السيارات اليابانية من 80إلى 90 ألف كيلو متر ، وفي السيارات الكورية من 50 إلى 70 ألف كيلو متر ، وأحياناً وفق إرشادات المصنع .

ويؤكد الخبراء أن إنقطاع سير الكاتينة يسبب حدوث تلف في الصبابات ، مما يؤدي لكسر في المكابس ويسبب مشاكل جسيمة بالمحرك .

ونصحوا بضرورة عدم إدارة المحرك مرة ثانية عند التوقف المفاجئ إلا بعد التأكد من سلامة سير الكاتينة لأن إعادة التشغيل أثناء تلفه يسبب مشاكل خطيرة للمحرك ، وفي حال التأكد عليك الذهاب لمركز الصيانة وتغييره .