لا تعيد التشغيل.. نصائح هامة للتعامل مع سير الكاتينة عند توقف المحرك
يتعرض البعض لتوقف المحرك المفاجئ مما يدفعهم لإعادة التشغيل تلقائياً دون أن يتأكدوا من سلامة أجزاء حيوية كمجموعة السيور التي ترتبط مباشرة ً بنواقل الحركة بالمحرك .
وأكد خبراء السيارات على أهمية فحص سير الكاتينة سواء قبل شراء السيارة المستعملة أو لسيارتك الحالية وبشكل دوري ، كونه مسؤول عن نقل الحركة من عامود الكرنك إلى عامود الكامات ، وهو من الأجزاء الهامة للغاية بالمحرك .
وأوضحوا أن عمر سير الكاتينة يتراوح في السيارات اليابانية من 80إلى 90 ألف كيلو متر ، وفي السيارات الكورية من 50 إلى 70 ألف كيلو متر ، وأحياناً وفق إرشادات المصنع .
ويؤكد الخبراء أن إنقطاع سير الكاتينة يسبب حدوث تلف في الصبابات ، مما يؤدي لكسر في المكابس ويسبب مشاكل جسيمة بالمحرك .
ونصحوا بضرورة عدم إدارة المحرك مرة ثانية عند التوقف المفاجئ إلا بعد التأكد من سلامة سير الكاتينة لأن إعادة التشغيل أثناء تلفه يسبب مشاكل خطيرة للمحرك ، وفي حال التأكد عليك الذهاب لمركز الصيانة وتغييره .
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