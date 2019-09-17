بعد هجوم بقيق.. آل الشيخ يدعو للتجنيد الإجباري للذكور والإناث

عادل الحربي(صدى):

علق محمد آل الشيخ على الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو في بقيق؛ مؤكدًا إن الهجوم الإرهابي المدعوم وربما القادم من إيران على بقيق هو نقطة فاصلة في تاريخ المملكة؛ فأصبح هناك تاريخ ما قبل اعتداء بقيق، ومرحلة ما بعد اعتداء بقيق.

وأوضح آل الشيخ في مقال له: ” أن الفرس الإيرانيون أظهروا عداوتهم لنا بشكل صارخ وفاضح، وضربونا في صميم اقتصادنا، واقتصاد العالم الحُر على اعتبار أن النفط السعودي هو شريان الاقتصاد العالمي، ولا يمكن الاستغناء عنه بحال من الأحوال على المدى الطويل ” .

وقال: ” من مقتضيات حقنا أن يأتي على رأس أولوياتنا التصدي لهذا التحدي بقوة السلاح من خلال الاعتماد على أنفسنا أولاً؛ لهذا فإنني أدعو مباشرة وبكل وضوح إلى إقرار نظام (التجنيد الإجباري) “؛ لافتًا إلى أن هذا التجنيد لا يقتصر على الذكور فقط، وإنما يجب أن يشمل النساء أيضًا.

وأضاف: ” فنحن أمام عدو خبيث حقيقي لوطننا، يتربص بنا، ويعمل على تحقيق أهدافه لإسقاطنا، وقد حقق كثيرًا من النجاحات على الأرض للأسف؛ فاستولى على العراق التي يديرها كما يدير المالك أملاكه الخاصة، وعلى سوريا مستغلاً التباين الطائفي بين قيادته وشعبه؛ ليحكم قبضته على التراب السوري “.