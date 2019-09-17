المحكمة الرياضية تقترح حرمان برشلونة من الحضور الجماهيري

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن العقوبة المحتملة التي تنتظر برشلونة بسبب شكوى أتلتيكو مدريد ضدها بشأن صفقة لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان .

وقالت الصحيفة أن القاضي المكلف بالتحقيق اقترح معاقبة برشلونة باللعب بدون جمهور في الكامب نو ، وغرامة تصل إلى 3000 يورو مستنداًإلى البندين 88 و126 .

وأشارت الصحيفة أن القاضي سيقرر عقوبة اللعب بدون جمهور لتوقيع خسارة على برشلونة ، نظراً لقلة قيمة الغرامة .

وكان أتليتكو قد تقدم بالشكوى مطالباً بشرط جزائي قيمته 200 مليون يورو بالعقد الأول مع اللاعب بدلاً من 120 مليون يورو ، حيث دفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي بالعقد الثاني ، مؤكداً تفاوض برشلونة مع اللاعب أثناء سريان العقد الأول قبل خفض الشرط الجزائي .