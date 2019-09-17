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يعزز القوة الجنسية للرجال.. فوائد صحية لـ ” العسل الملكي “

يعزز القوة الجنسية للرجال.. فوائد صحية لـ ” العسل الملكي “
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يمتاز ” العسل الملكي ” بلزوجته لإحتوائه على الماء ومدة تخزينه، ويعود سبب بـ ” الملكي ” إلى هدف إنتاجه.

حيث تقوم عاملات النحل بتصنيعه عن طريق غددها البلغومية لتغذية ملكة النحل ويرقاتها، لذا سنستعرض بهذا التقرير فوائد ” العسل الملكي ” .

– ضبط مستوى السكر في الدم

تناول العسل الملكي 3 مرات يوميًا لمدة 8 أسابيع، فهو يساعد على خفض نسبة السكر في الدم كما يسهم بتعزيز صحة القلب.

– تحسين مستويات الكوليسترول في الدم

أجريت على نساء انقطعت عنهن الدورة الشهرية، قمن بتناول العسل لمدة 3 أشهر وبشكل يومي، الأمر الذي أدى لانخفاض معدلات الكوليسترول الضار في الوقت الذي قابله ارتفاع في معدلات الكوليسترول الجيد.

– نمو الشعر

يعزز هذا النوع من العسل نمو الشعر؛ وذلك لاحتوائه على أهم ثلاثة فيتامينات لمنع تساقط الشعر وتعزيز نموه، وهي ” البيوتين ” أو ما يعرف بفيتامين ب7، والذي يساعد على إنتاج الكيراتين Keratin.

ويحتوي أيضًا على ” فيتامين ب9 ” الذي يطلق عليه اسم حمض الفوليك Folic acid، حيث إنه يعزز نمو الشعر، ويجدده، بالإضافة إلى الإينوسيتول Inositol الذي يمنح الشعر حيوية مميزة.

– تعزيز القوة الجنسية للرجال

تناول العسل الملكي يزيد من عدد وجودة الحيوانات المنوية ومستوى التستوستيرون، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على فرص الحمل.


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