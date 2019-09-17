بعدما فصلتها مدرسة أهلية.. آل الشيخ يوجه بقبول طالبة مصابة بتشوه

علي القحطاني(صدى):

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، توجيهًا بقبول طالبة مصابة بمتلازمة ” تريتشر كولينز ” وتعاني من تشوه طفيف في وجهها، عقب فصلها من مدرسة دمج عالمية بالرياض؛ بسبب تخوف المدرسة من عدم توفر اختصاصيين لديهم للتعامل مع حالة الطالبة؛ لترفع أسرتها شكوى بذلك.

وأكد ” آل الشيخ ” أنه سيتم تشكيل لجنة لزيارة المدرسة التي قامت بفصل الطالبة، حيث سيتم التحقق من الأمر مع المدرسة واتخاذ ما يلزم بعد رفض استكمال إجراءات تسجيل الطالبة التي تدرس في الصف الثالث الابتدائي.

وفي السياق نفسه، أوضح وزير التعليم، أنه سيتم استثناء الطالبة من الاشتراطات الخاصة بالقبول تقديرا لحالتها، حيث سيتم معالجة وضعها وتسكينها في إحدى المدارس الأهلية لتباشر الدراسة وفق رغبة والديها.

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