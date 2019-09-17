أبرزهم التمر والمكسرات.. أطعمة تسبب تسمم الحمل

أميرة خالد(صدى):

يوجد عدد من الأطعمة قد تسبب الضرر لـ ” الحوامل ” خاصة خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل، لذلك يجب الابتعاد عنها لتجنب الإصابة بـ ” تسمم الحمل ” ، وسنستعرض بهذا التقرير أبرز هذه الأطعمة.

* المكسرات

إذا كنت الحامل تعاني من حساسية المكسرات فعليها تجنب تناولها خلال هذه الفترة؛ لأنها من الممكن أن تصيبك بالتسمم والإجهاض.

حيث تتسبب في إصابة الحامل في ارتفاع ضغط الدم؛ ولذا عليها تجنب تناولها بشكل تام خلال مراحل الحمل الثلاثة.

* الأطعمة الحارة

فالأطعمة الحارة وكثيرة التوابل تعرض الحامل أيضًا لارتفاع في نسبة ضغط الدم،وهذا يزيد من فرص إصابتها بتسمم الحمل.

* الأسماك المملحة

السوشي والتونة من الأطعمة الممنوعة علي الحامل؛ لأنها غير مطهية ويتم تناولها نيئة وهنا يزداد فرص الإصابة والتعرض لمشاكل صحية أبرزها التسمم.

* التمر

يجب تجنب تناول ” التمر ” فهو من الأطعمة المنشطة للرحم، كما يزيد من فرص التعرض للإجهاض؛ لذا ينصح بعدم تناوله خلال أشهر الحمل.