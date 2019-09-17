أعراض ” سرطان الدم ” الأكثر شيوعا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يصيب ” سرطان الدم ” الإنسان ولا يتمكن الكثيرون من اكتشافه في وقت مبكر؛ لأنه قد لا يظهر أي أعراض حتى يتفشى المرض.

حيث توجد أشكال مختلفة من سرطان الدم، بعضها يزداد سوءًا ويشعر الشخص بالمرض فجأة، فيما يمكن أن يستغرق البعض الآخر سنوات لتظهر الأعراض، لذا سنستعرض بهذا التقرير أكثر أعراض وعلامات السرطان الدم شيوعًا.

– ورم غدد في الرقبة.

– الحمى أو الارتعاش.

– حكة أو طفح جلدي.

– فقدان الشهية والغثيان.

– السعال المتكرر.

– آلام في الصدر.

– تأثر الغدد الليمفاوية في الإبطين.

– ضيق التنفس عند النشاط البدني.