استقرار أسعار الذهب مع تطلع الأسواق لاجتماع المركزي الأمريكي

وكالات(صدى):

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع إحجام معظم المتعاملين عن تكوين مراكز في السوق قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب الفوري عند 1498.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0535 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع بما يصل إلى واحد بالمئة في الجلسة السابقة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 17.85 دولار للأوقية.