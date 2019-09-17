سيلفستر ستالون يستقبل رامبو بالتحذير من ” خطر عقلي “

واشنطن(صدى):

أكد النجم الأمريكي، سيلفستر ستالون، أن مشاكل الصحة العقلية آخذة في الازدياد بسبب قلة الفرص المتاحة أمام التحدي الجسدي؛ فيما يستعد لإصدار الجزء الخامس من سلسلة أفلامه رامبو.

ويستعرض ستالون فيه قضية الاتجار بالبشر في المكسيك، وسط هجوم الرئيس دونالد ترامب على الهجرة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة؛ بينما ضرل مثالا بشخصية رامبو الذي واجه تحديا جسديا: ” رامبو، أين يذهب المحارب عندما لا تكون هناك حرب ولا يتم السماح لك للعودة لبلدك؟ لذا فرامبو هنا واجه مشكلة “.

وتابع: ” أعتقد أن قضايا الصحة العقلية آخذة في الارتفاع بسبب تقلص الفرص لتحدي نفسك جسديًا “؛ معربًا عن أسفه لتراجع عدد الأدوار بالنسبة للرجال الأكبر سنا، قائلاً إن الاستوديوهات تنتج أفلاما أقل وكل شيء ” ينهار ” .