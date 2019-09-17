وفاة فنان ” فرح السودان ” صلاح بن البادية

الخرطوم(صدى):

رحل الفنان السوداني الكبير صلاح بن البادية عن الحياة، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 82 عاما، بالعاصمة الأردنية عمان التي وصلها قبل أيام بغرض العلاج.

وكان بن البادية قد شارك بالغناء في حفل ” فرح السودان ” بتوقيع اتفاقية الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وسط حضور عدد من الرؤساء والوزراء العرب والأفارقة والأجانب.

وجاءت مشاركة الفنان السوداني المخضرم في ” فرح السودان ” عبر أغنية أغنيته الشهيرة ” يلا يا تاريخ تعال “، ومن أبرز أعمال بن البادية، وشوشني العبير، والأوصفوك، وسال من شعرها الذهب، وخاتمي، وليلة السبت، وصدفة غريبة.