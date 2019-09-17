” الشاي ” يحمي دماغ الإنسان من التدهور

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة ” سنغافورة ” الوطنية، أن الذين يشربون ” الشاي ” بانتظام لديهم مناطق دماغية منظمة بشكل أفضل مقارنة مع من لا يشربون الشاي.

حيث ترتبط مناطق الدماغ الأكثر تنظيمًا بوظيفة إدراكية صحية، تحمي من التدهور المرتبط بالعمر.

وتفصيلآ، قام باحثو جامعة سنغافورة الوطنية بتحليل بيانات التصوير العصبي لست وثلاثين شخصا من كبار السن، تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا فأكثر.

حيث أظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا الشاي الأخضر أو الأولونغ ” شاي التنين الأسود ” ، لديهم مناطق في الدماغ مترابطة بطريقة أكثر فعالية من أولئك الذين لم يشربوا الشاي.

كما تم ربط استهلاك الشاي، خصوصا الشاي الأخضر بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري، وفقا لكلية ” الطب ” بجامعة هارفارد.