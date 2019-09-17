مبادرة هامة للتقليل من وفيات حوادث الطرق

حمود العنزي(صدى):

كشفت تقارير، عن عكوف 12 جهة حكومية للعمل على مبادرة من أهم المبادرات لخفض وفيات حوادث الطرق في إطار الحرص على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية.

وتنشط وزارة النقل مع الصحة والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية والتعليم والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة النقل العام والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الهلال الأحمر وبإشراف اللجنة الوزارية للسلامة المرورية بهدف خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 25% بحلول العام 2020م.

وتسعى وزارة النقل إلى أن تكون الطرق أكثر أماناً وتتلافى الخسائر البشرية والمادية التي ترهق الاقتصاد الوطني؛ حيث أن هذه الأمور يتطلب إنجازها اتخاذ إجراءات عاجلة وملحّة سيتم العمل على تحقيقها بتوجيهات من القيادة الرشيدة وبدعم من كافة الجهات المعنية والشركاء.