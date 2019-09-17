290 ألف طالب يعانون من مرض السكري

نايف السالم(صدى):

كشف استشاري طب الأطفال والغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حول مرض السكري، خلال محاضرة تم تنظيمها بين جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية.

وأوضح ” الأغا ” أن هناك نحو 290 ألف طالب وطالبة مصابون بالسكري تتراوح أعمارهم بين 5-18 عاماً؛ ليزيح الستار عن كيفية التعامل مع الطالب والطالبة المصابة بالسكري داخل المدرسة.

وأشار إلى أن مريض السكري يلزم أن يكون تحت النظر على مدار الساعة لمراعاة الهبوط أو الارتفاع في نسبة سكر الدم، كما أن الطلاب يقضون جزءاً كبيراً من يومهم داخل المدرسة، وعليه فإن مسؤولية متابعة مريض السكري تكون مشتركة بين 3 عناصر هي المريض نفسه، الأسرة، والمدرسة.