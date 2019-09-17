ثلاثيني يكسر أنف امرأة بـ «ضربة رأس»

أبوظبي(صدى):

أحيل رجل عربي الجنسية في دبي إلى محكمة الجنايات، بتهمة كسر أنف امرأة أوروبية، بضربة رأس مفاجئة، مسببًا لها عاهة مستديمة.

وكانت المجني عليها قد أفادت بإنها كانت مع صديقة لها في أحد المطاعم، ودخل المتهم وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتحدث معها بطريقة غير لائقة، ثم دفع يدها، وأسقط جوالها على الأرض وضربها برأسه في أنفها، فسمعت صوت كسر في أنفها.

وقالت شاهدة عيان إن المتهم تحرش بالمجني عليها فتجاهلته ما أثار غضبه، فسحبها من يدها نحوه وضربها برأسه في وجهها فكسر أنفها، ثم تدخل الأشخاص الموجودون لإبعاد المتهم عنها، وتم الاتصال بالشرطة.