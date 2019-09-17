شكلها يثير هلع الطالبات..مسؤولة بمدرسة دمج تبرر فصل طالبة مصابة بمتلازمة كولن

حمود العنزي(صدى):

تفاجأت والدة طفلة تعاني متلازمة كولن، بفصلها من مدرسة دمج عالمية بالرياض، بعد أسبوع واحد من بداية العام الدراسي الجديد.

وكشفت الأم أن مسؤولة مسار الدمج قررت فصل ابنتها مبررة قرارها بأن شكلها يثير هلع الطالبات والمعلمات.

وأشارت إلى أن تصرف المسؤولة تسبب في أذى نفسي لابنتتها وللأسرة.