شكلها يثير هلع الطالبات..مسؤولة بمدرسة دمج تبرر فصل طالبة مصابة بمتلازمة كولن
تفاجأت والدة طفلة تعاني متلازمة كولن، بفصلها من مدرسة دمج عالمية بالرياض، بعد أسبوع واحد من بداية العام الدراسي الجديد.
وكشفت الأم أن مسؤولة مسار الدمج قررت فصل ابنتها مبررة قرارها بأن شكلها يثير هلع الطالبات والمعلمات.
وأشارت إلى أن تصرف المسؤولة تسبب في أذى نفسي لابنتتها وللأسرة.
الريان الرين بو شضو[ عدد التعليقات: 1774 ] نشر منذ 28 دقيقة
قرن الشيطان ……حي لم يمت الحذر الحذر ياخوان
اعوذ بالله العلي العظيم من ااالشياطين و ما يشين
محمد[ عدد التعليقات: 3261 ] نشر منذ 13 دقيقة
استغفرالله مايجوز