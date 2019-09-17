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ضاحي خلفان: إراقة الدماء وسحق العالم عقيدة راسخة لدى «الملالي»

ضاحي خلفان: إراقة الدماء وسحق العالم عقيدة راسخة لدى «الملالي»
أبوظبي(صدى):

أكد نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، على عدوانية النظام الإيراني المترسخة ضد البلاد العربية، قائلا: «في فقه ملالي إيران إراقة الدماء وسحق العالم عقيدة راسخة».

وأوضح خلفان أن دعم الثوار الإيرانيين ضد حكومة ملالي الفساد ينقذ المنطقة من جنون عظمة الملالي و سخافة عقولهم المتهورة -على حد قوله-.

وأضاف: «التعايش مع إيران في ظل برامج الإرهاب والطائفية والكراهية التي يوقدها أصحاب العمائم السوداء أمر يصعب على المجتمع الدولي المتحضر قبوله».

وتابع: «لابد من إسقاط هذا النظام المجنون، وخامئني ما هو إلا كبير حرامية استولى على أموال الشعب الايراني».


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 7 دقائق

هذا شخص منافق

قبل فتره ولا زال يغرد و يتهم في السعوديه

لكن المغرديين السعوديين له بالمرصد

اقول لا يكثر و ياليت تحرر الجزز المحتله من ايران

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