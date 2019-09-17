ضاحي خلفان: إراقة الدماء وسحق العالم عقيدة راسخة لدى «الملالي»
أكد نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، على عدوانية النظام الإيراني المترسخة ضد البلاد العربية، قائلا: «في فقه ملالي إيران إراقة الدماء وسحق العالم عقيدة راسخة».
وأوضح خلفان أن دعم الثوار الإيرانيين ضد حكومة ملالي الفساد ينقذ المنطقة من جنون عظمة الملالي و سخافة عقولهم المتهورة -على حد قوله-.
وأضاف: «التعايش مع إيران في ظل برامج الإرهاب والطائفية والكراهية التي يوقدها أصحاب العمائم السوداء أمر يصعب على المجتمع الدولي المتحضر قبوله».
وتابع: «لابد من إسقاط هذا النظام المجنون، وخامئني ما هو إلا كبير حرامية استولى على أموال الشعب الايراني».
كاميكازي السعودي[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 7 دقائق
هذا شخص منافق
قبل فتره ولا زال يغرد و يتهم في السعوديه
لكن المغرديين السعوديين له بالمرصد
اقول لا يكثر و ياليت تحرر الجزز المحتله من ايران