ضاحي خلفان: إراقة الدماء وسحق العالم عقيدة راسخة لدى «الملالي»

أبوظبي(صدى):

أكد نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، على عدوانية النظام الإيراني المترسخة ضد البلاد العربية، قائلا: «في فقه ملالي إيران إراقة الدماء وسحق العالم عقيدة راسخة».

وأوضح خلفان أن دعم الثوار الإيرانيين ضد حكومة ملالي الفساد ينقذ المنطقة من جنون عظمة الملالي و سخافة عقولهم المتهورة -على حد قوله-.

وأضاف: «التعايش مع إيران في ظل برامج الإرهاب والطائفية والكراهية التي يوقدها أصحاب العمائم السوداء أمر يصعب على المجتمع الدولي المتحضر قبوله».

وتابع: «لابد من إسقاط هذا النظام المجنون، وخامئني ما هو إلا كبير حرامية استولى على أموال الشعب الايراني».