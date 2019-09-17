محامي ينهب مليون ريال من مواطنة ويتهرب من السداد
تمكنت الجهات الأمنية من إيقاف محاميا متهربا من حكم بالحبس، في اتهامه بنهب مبلغ مليون ريال من عميلة لديه.
وكانت المواطنة قد سلمت المبلغ للمتهم مقابل إجراء معاملة تسوية قضية لها، لكنه لم ينفذ المطلوب منه.
وتمت عملية القبض على المتهم بعد مماطلة في تنفيذ ما أقرته المحكمة من سداد مبلغ مليون ريال، إضافة إلى 367 ريالا، قيمة إعلان نشر في إحدى الصحف، لكن مؤسسة النقد أبلغت المحكمة أنه لا توجد أية مبالغ في حسابات المتهم تفي بكامل السداد.
فأصدرت المحكمة حكمها بإيقاع الحبس التنفيذي على المحامي لحين إيفاء السداد، لكنه ظل متهربا.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28758 ] نشر منذ يومين
والمواطنه دفعت للمحامي هذا المبلغ الكبير قبل انهاء معاملتها
ايش هذا الغباء المستفحل عند البعض ثم اذا اكتشف الحقيقه ذهب للمحاكم
فيصل[ عدد التعليقات: 951 ] نشر منذ يومين
ههههه
الي اوقعها
هو المستفحل ؟؟
وضيع اهلها
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3003 ] نشر منذ يومين
ابو عمار
ممكن بينهم عقد ينص على مبلغ اكبر وذي مجرد دفعة وحين الإنتهاء مما اوكل الية يستلم باقي اتعابة فتحصلة زرف المليون وراح يستجمم والدنيا لله
كاميكازي السعودي[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ يومين
حسبي الله و نعم الوكيل
المواطنه المسكينه ارتكت على هالمحامي الخسيس ظنت منها بـ انه راح ينصفها و يسترد حقوقها
و اصبح محامي نهاااب لكن الدولة باذن الله تعالى بترد حقها من هالمحامي الخسيس
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 779 ] نشر منذ يومين
اثنان لا تصدقهم مهما كلف الامر ولو قدر وتعاملت معهم يجب عليك عدم الوثوق بهم نهائيا نهائيا اكرر لا تثق فيهم نهائيا تعامل معهم باشد الحضر فهم اخطر من الحيوانات المفترسة 1- المحامي 2-المقاول في كل 10 مليار منهم 5 كويسين عشان ما نعمم ..
.[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ يومين
ههههههه اضف عليهم الشريطي
كاميكازي السعودي[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ يومين
راعي نفسه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الله يكفينا شرهم
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1223 ] نشر منذ يومين
فأصدرت المحكمة حكمها بإيقاع الحبس التنفيذي على المحامي لحين إيفاء السداد، لكنه ظل متهربا. خلو يخيس الي 2030 وبيع كل أملاكه حتى يستوفي مبلغ المليون ريال من هذا الخسيس
fares[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ يومين
الله يعينك ويعين غيرك من المبتلين
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ يومين
فيه أمر هام محيرني من زماااااااان !؟ لماذا الدولة حفظها لاتبطق قطع اليد لسارق فنحن دائماً نرى أن السارقين كثروا وكثرة جرائهم ؟! فما سبب كثرة هذه الجرائم النكراء !؟ اعتقد السبب هذا واضح هو استخفاف الناس بسرقة وعدم اللامبالاة في قوة الأمن لدينا ، وحتى أن الله عزوجل ذكر في القرآن الكريم أن السارق والسارقة اقطعوا يديهما جزاءً ونكالاً لهم واكيد عبرة لكل من تسول له نفسه ، وحتى فيه حديث ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومعروف عاد مايحتاج اذكره.