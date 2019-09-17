محامي ينهب مليون ريال من مواطنة ويتهرب من السداد

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية من إيقاف محاميا متهربا من حكم بالحبس، في اتهامه بنهب مبلغ مليون ريال من عميلة لديه.

وكانت المواطنة قد سلمت المبلغ للمتهم مقابل إجراء معاملة تسوية قضية لها، لكنه لم ينفذ المطلوب منه.

وتمت عملية القبض على المتهم بعد مماطلة في تنفيذ ما أقرته المحكمة من سداد مبلغ مليون ريال، إضافة إلى 367 ريالا، قيمة إعلان نشر في إحدى الصحف، لكن مؤسسة النقد أبلغت المحكمة أنه لا توجد أية مبالغ في حسابات المتهم تفي بكامل السداد.

فأصدرت المحكمة حكمها بإيقاع الحبس التنفيذي على المحامي لحين إيفاء السداد، لكنه ظل متهربا.