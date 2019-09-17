للمرة الأولى..فيفي عبده تقدم برنامج مقالب على MBC5

أميرة خالد(صدى):

تستعد الفنانة المصرية فيفي عبده، لتقديم برنامج مقالب كوميدي، وذلك للمرة الأولى لها عبر قناة MBC5 أو MBC Cinq بالفرنسية، التي أطلقتها مجموعة MBC.

وأوضحت عبده أن الضيوف سيكونون من الفنانين المغاربة نظرًا لتوجهات القناة الجديدة وبعض النجوم العرب، وستقدمه معها الفنانة المغربية زينب عبيد.

وكانت مجموعة MBC قد كشفت عن خطة البرامج التي تنوي عرضها على قناتها الجديدة، حيث تتنوّع وفقًا لركيزتها مع إنتاجات مغاربية وعربية، على أن يتم الكشف عن المزيد من الأعمال والإنتاجات في المرحلة اللاحقة.