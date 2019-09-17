أربعيني يقتل امرأة ويمثل بجثتها مقابل المال!

مليكة فؤاد(صدى):

عثرت الشرطة المغربية على جثة متفحمة، تعود لامرأة 28 عامًا ، وتم الوصول إلى الجاني بعد البحث والتحري.

وتبين أن المتهم 47 سنة، لديه سوابق قضائية عديدة في السرقة والعنف، تورط في ارتكاب جريمة القتل العمد مع التمثيل بجثة الضحية، بالدار البيضاء.

وكانت إحدى قريبات الضحية على خلاف معها، وأرادت الانتقام منها، لذا تم استدراجها إلى منزل المتهم والاعتداء عليها بالضرب، قبل أن يقوم بقتلها مقابل 6000 دولار.

وقام الجاني باحتجازها ثم قتلها ودفنها بمنزله، لكن ظلت الرائحة النتنة تعم المنزل، فقام بإخراجها وإلقائها وسط أحد الأحياء بعد أن قطعها في محاولة لإخفاء كل ما يدل على هويتها ثم أضرم فيها النيران.