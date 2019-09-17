بالصورة..تفاصيل تأهل أول سعودية إلى بطولة «الباريستا»

علي القحطاني(صدى):

تأهلت المواطنة «نجيبة المكي» إلى بطولة الباريستا على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والتي ستقام في لندن.

وتعتبر المكي أول امرأة سعودية تتأهل لتلك البطولة، وذلك بعد فوزها في بطولة إعداد القهوة على صعيد الشرق الأوسط.

وكانت نجيبة قد التحقت بفريق شركاء «ستاربكس»،عندما فُتح باب التوظيف للفتيات وذلك في العام 2018.

وسبق أن فازت نجيبة في بطولتين محليتين في المملكة في إعداد القهوة، الأولى على مستوى المنطقة الشرقية، لتتأهل بعدها وتتوج بطلة على مستوى المملكة، وفازت أيضًا ببطولة الشرق الأوسط التي أُقيمت في الكويت.

الجدير بالذكر أن بطولة إعداد القهوة قد انطلقت على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2014، ويتنافس فيها شركاء ستاربكس، حول العالم في عرض مهاراتهم وشغفهم بالقهوة.