لخلافات مالية..رجل يقتل طليقته وأبناءه وجدتهم

القاهرة(صدى):

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على رجل متهم بقتل طليقته وابناءه الثلاثة وجدتهم، وذلك لوجود خلافات مالية بينها وبين المتهم.

وأقر المتهم بارتكاب الجريمة، حيث تسلل للمنزل بصحبة 3 آخرين، وتم إشعال النيران في بعض أجزاء الشقة، ليلقي المجني عليهم مصرعهم خنقًا داخل الشقة.

وأوضح أنه وقع بعض إيصالات الأمانة لطليقته قبل الانفصال، إلا أنه تم تهديده خلال الفترة الماضية بمقاضاته، ومن ثم فكر في الانتقام منها، متسببا في مقتل أسرته كاملة.