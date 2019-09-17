معاقبة محلل رياضي مُخضرم شبه لوكاكو بـ«القرد»

نواف السالم(صدى):

منعت إيطاليا محللها الرياضي المخضرم لوتشانو باسيراني من الظهور مجددا في أحد البرامج التلفزيونية التي تبث مساء الأحد لمتابعة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وجاء ذلك بعد قوله «إن الطريقة الوحيدة لإيقاف روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان منحه الموز ليأكله».

وكان تعرض لوكاكو، الذي يلعب في إيطاليا منذ شهر واحد، لهتافات تقلد أصوات القرود حين كان بصدد تسديد ركلة جزاء أمام كالياري.

وكان المحلل يمتدح لوكاكو حين أدلى بهذا التصريح خلال أحد البرامج التلفزيونية، حيث قال: «لوكاكو أحد أفضل الصفقات التي أبرمها إنتر ميلان. لا أرى أي لاعب مثله في أي فريق آخر في إيطاليا لا في ميلان ولا يوفنتوس ولا في روما ولا في لاتسيو».

وتابع : «إنه يتفوق على أي لاعب في المواجهات الفردية. لو واجهته ستخسر إلا لو معك موز لتمنحه إياه».

وسرعان ما اعترض المذيع على كلام باسيراني الذي قال إنه كان يمزح.

وفي وقت لاحق قال فابيو رافيتساني مخرج البرنامج إن باسيراني لن يظهر مجددًا في البرنامج رغم أنه كان أول من اعتذر.