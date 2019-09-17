شاهد.. شاحنة متهورة تشعل غضب المواطنين

حمود العنزي(صدى):

رصد مواطن لحظة انحراف متهور لشاحنة بالقرب من كوبري الفحص الدوري بالرياض.

ووثق الفيديو لحظة انحراف الشاحنة بشكل مفاجيء في طريق جانبي بشكل اعتبره الأهالي غير حضاري ويتسبب في إتلاف الطريق.

وانقسم المتابعون على «تويتر»؛ حيث كان هناك تعليقات تدافع عن سائق الشاحنة الذي فوجيء بأن طول الكوبري غير مناسب لمروره فانحرف حتى لا يُعطل الأخرين، متهمين المسؤولين بعدم وضع لافتة توضح أن الكوبري لن يناسب الشاحنات ذات الارتفاع الكبير.

واعتبر أخرون تصرف السائق متهور وقد يؤدي إلى تلف الطريق.