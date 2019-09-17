الشركة المتحدة للسيارات تعلن عن وظائف بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة المتحدة للسيارات من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظائف شاغرة (للنساء)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي المشتريات، ومُحامي)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مُتقدم، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد أو استفادت من برنامج تمهير سابقاً، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

أخصائي المشتريات (للنساء فقط – وظيفة واحدة) لمعرفة التفاصيل أضغط هنــــــا

محامي (للنساء فقط – وظيفة واحدة) لمعرفة التفاصيل أضغط هنــــــا