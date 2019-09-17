تحديد هوية الإرهابي صاحب الحزام الناسف (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو، عن إدارة الأدلة الجنائية، والتي تعد قاعدة معلومات وراثية تكشف غموض القضايا التي تحدث في المملكة.

وقال مدير شعبة قواعد المعلومات الوراثية العقيد، عبيد غازي الأسعدي، إن يتم تحديد هوية الأشختص في مختبر تحضير العينات الجنائية، حيث تم استحداث بعض التقنيات ومنها فحوصات الحمل الوراثي.

وأكد أن التقنيات تستطيع أن تحدد الشكل الظاهري للأشخاص وتحدد الأعراض للأشخاص لربط العلاقات الوراثية، مؤكدًا أنه تم العثور سابقًا على حزام ناسف وتمكن المختصين في الإدارة من إظهار السمات الوراثية للشخص وبعدها تم تحديد هويته.

من جانبه، أوضح مدير شعبة الطب الشرعي، العقيد عبدالغني حنش الشهري، أن تقنية التشريح الافتراضي بالتقنيات المتقدمة يمكنها التعامل مع الجثة ورفع عينات منها وتحديد الإصابات فيها، وتتبعها وتحديد أبعادها.