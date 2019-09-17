أكبر قفزة في أسعار النفط منذ 30 عامًا بعد هجوم أرامكو

وكالات(صدى):

شدت أسعار النفط، يوم الإثنين، قفزة خيالية في أسعار النفط لم تحدث منذ 30 عامًا وذلك تزامنًا مع الهجوم الإرهابي على منشأتي خام في المملكة.

وقالت «رويترز» إن النفط أغلق مرتفعًا نحو 15% مع تسجيل برنت أكبر قفزة منذ 30 عامًا، وبأحجام تداول قياسية.

وتحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 69.02 دولار للبرميل، مرتفعًا 8.80 دولار بما يعادل 14.6%، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 1988 على الأقل.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 62.90 دولار للبرميل، مرتفعة 8.05 دولار أو 14.7%، في أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ ديسمبر / كانون الأول 2008.

وزاد حجم التداولات أيضًا، لتتجاوز عقود برنت المليوني قطعة، في حجم تداول يومي قياسي مرتفع، حسبما قالت ربيكا ميتشل المتحدثة باسم بورصة إنتركونتننال.

وقال توني هيدريك، محلل سوق الطاقة لدى سي.اتش.اس هيدجنج للوساطة في السلع الأولية: «الهجوم على مرفق النفط السعودي أحدث صدمة ومفاجأة لسوق.. كانت أكثر تركيزًا على الطلب وليس العرض».

وتابع : «أعتقد أن تغيرًا مفاجئًا حدث على صعيد توقعات المعروض، وهو ما أخذ على حين غرة كثيرين كانت مراكزهم مدينة، وشجع على تكوين مزيد من المراكز الدائنة».