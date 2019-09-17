وظائف هندسية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس العمليات- البولي بروبيلين (الجبيل).مهندس مراقبة العمليات- الأمن السيبراني (الجبيل، مهندس- التحكم في العمليات (الجبيل، مشرف- الصيانة الكهربائية (ينبع، مهندس معدات دوارة (الجبيل).

ومهندس- عمليات تكسير الإيثيلين (الجبيل، مهندس عمليات- البوليمر (الجبيل، مهندس معدات ثابتة (الجبيل).

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