بالفيديو.. نفوق مجموعة من الإبل بعد ابتلاعها أكياس بلاستيكية

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول وثقه مواطن نفوق عدد كبير من الإبل بعد ابتلاعها عدة أكياس بلاستيكية لم يتمكن جسدها من امتصاصها.

وطالب مصور الفيديو بعدم ترك الأكياس البلاستيكية في البر لأنها لا تتحلل وتسبب أضرارا بالغة في البيئة.

كما أكد أن الإبل الظاهرة في المقطع ذهبت ضحية لأكل تلك الأكياس، مشيرًا إلى أن التخلص من الأكياس في غير الأماكن المخصصة لها يعني نقل الرياح إلى أماكن تواجد الحيوانات.