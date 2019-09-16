سجون الباحة تقيم الحفل الختامي لمسابقة حفظ القرآن الكريم للنزلاء

إبراهيم الخزمري(صدى):

اقامت مديرية السجون بمنطقة الباحة بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمندق، الحفل الختامي للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم لنزلاء سجون منطقة بالباحة ، برعاية من فضلية الشيخ : محمد بن سعود آل فهيد مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم رتلها أحد النزلاء ،ثم ألقى مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة الشيخ/ محمد آل فهيد ، كلمة أعرب فيها عن عظيم شكره وامتنانه للمديرية العامة للسجون ، على ما تقدمه من برامج متنوعة ومفيده لنزﻻء ونزيلات السجون ، ومنها المسابقات القرآنية التي تربط النزيل بكتاب الله عزوجل ، ثم شاهد الجميع عرض مرئي يحكي مايقدم للنزلاء والمفرج عنهم من برامج نافعة داخل السجن وبعد خروجهم ، وبعد ذلك استمع الحضور لبعض النماذج من النزلاء الفائزين في المسابقة ، وفي كلمة ألقاها مدير قسم التوجيه الفكري والمعنوي بإدارة السجن العام بالباحة علي بن صالح الزهراني أشاد بالتعاون المستمر و المثمر من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، والجهات الخيرية التابعة لها مع سجون منطقة الباحة ، كماقام بشرح تفاصيل المسابقة حيث ذكر أنها اشتملت على ثلاثة افرع :-

الفرع الأول:-

حفظ جزئين من القرآن الكريم وحفظ سورة الكهف و حفظ سورة الرحمن وتقديم بحث في التوحيد

الفرع الثاني:-

حفظ جزء من القرآن وحفظ سورة الرحمن وتقديم بحث في نعيم الجنة

الفرع الثالث:-

حفظ سورة الكهف وحفظ سورة الرحمن وحفظ سورة الملك وتقديم بحث عن نعيم القبر وعذابه.

وفي الختام قام مدير فرع الإفتاء بمنطقة الباحة ومدير إدارة السجن العام بتسليم الهدايا والجوائز للفائزين من النزﻻء، كما قدمت سجون منطقة الباحة الدروع التذكارية للجهات الحكومية المشاركة .

حضر الحفل مساعد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة الشيخ نواف بن عايض الغامدي ، والشيخ حسن بن جمعان الزهراني رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمندق.