دونالد ترامب يهدد إيران بعد اتهامها بالهجوم الإرهابي على منشأتي «أرامكو»

واشنطن(صدى):

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بعد اتهامها بمهاجمة المنشآت النفطية في المملكة، قائلاً إن الولايات المتحدة أكثر استعدادًا من أي شخص في التاريخ لاتخاذ إجراء عسكري إذ لزم الأمر.

وأكد ترامب خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل الخيارات، مشيرًا إلى «لسنا على عجلة وسيكون لدينا موقف بناء على النتائج النهائية لهجوم أرامكو» .

وأوضح ترامب، أن الاتفاق الذي وقعته الإدارة السابقة واعتبره أنه كان أشبه بكارثة.

وكشف التحالف العربي لدعم الشرعية، عن تورط إيران في هذا الهجوم، وأن الدلائل والمؤشرات تفيد بأن الأسلحة المستخدمة أسلحة إيرانية.

اقرأ أيضًا: