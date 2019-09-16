صالح المحمدي يقود الأهلي مؤقتًا خلفًا لـ برانكو

نواف السالم(صدى):

أعلنت إدارة النادي الأهلي، اليوم الإثنين، في بيان رسمي تكليف صالح المحمدي بقيادة الجهاز الفني للنادي السعودي بصفة مؤقتة.

وكان الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق الأول بالنادي الأهلي قد تكفل بقيمة الشرط الجزائي لإلغاء عقد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش البالغة 8 ملايين ريال.

وسيتواجد صالح المحمدي؛ للإشراف على تدريبات الفريق استعدادًا لمباريات الجولة الرابعة من الدوري حيث يلعب الأهلي مع الفتح.