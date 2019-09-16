وظائف شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة شاورمر للأغذية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، بمسمى (‎مُحاسب تكاليف).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (محاسبة)، ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد أو استفادت من برنامج تمهير سابقاً.

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