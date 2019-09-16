جنرال إلكتريك تعلن التقديم ببرنامج التدريب الوظيفي المبكر تخطيط المواد

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة جنرال إلكتريك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في (البرنامج التدريب الوظيفي المبكر لتخطيط المواد) (Early Career Training).

وأشترطت درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الصناعية، إدارة سلسلة التوريد، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها، حديث التخرج أو خبرة لا تزيد عن سنة، يفضّل أن لا يقل المعدل التراكمي عن (3.0، – معرفة نظام ساب لإدارة المواد (SAP – MM).،إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

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