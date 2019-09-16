بعد الخروج الآسيوي.. رئيس النصر: إلى أين يسير التحكيم؟

ماجد محمد(صدى):

ألمح الدكتور صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، إلى تعرُّض فريقه إلى ظلم تحكيمي في مباراته اليوم الاثنين أمام السد القطري.

وقال السويكت في تصريح له: ” الحمدلله على كل حال، شكراً للاعبين وللجهاز الفني والإداري على ماقدموه، جماهير الشمس هذا وقتكم لدعم ناديكم والقادم أفضل إن شاء الله، إلى أين يسير التحكيم الآسيوي ” .

وودع نادي النصر بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد هزيمته أمام السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما اعتبرت جماهير النصر أن ضربة الجزاء المحتسبة للسد غير صحيحة وأن النادي تعرض إلى أخطاء تحكيمية أثرت في نتيجة المباراة.

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