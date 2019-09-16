شاهد.. بوتين يستشهد بآية قرآنية خلال حديثه عن اليمن

موسكو(صدى):

في واقعة ليست جديدة على رؤساء أوروبا وأمريكا، استشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بآية قرآنية، خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني.

وكان بوتين يتوجه بحديثه عن الأزمة اليمنية، وضرورة تنظيم الحوار بين الأطراف المتنازعة.

وقال بوتين: ”هنا أريد أن أتذكر بعض الألفاظ من القرآن الكريم : ” واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ” .

وذكر بوتين أنّ ”ما يجري في اليمن هو كارثة إنسانية لا ينبغي أن تحل إلا بالحوار.