الشباب يستعد لضمك بمشاركة حسن معاذ وسيبا

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تحضيراته على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان، بقيادة المدير الفني خورخي ألميرون، وذلك استعدادا لمواجهة فريق ضمك.

وبدأت تمارين الإحماء واللياقة باللف حول الملعب الزيادة المخزون اللياقي، وتمارين تقوية العضلات.

وأقام المدرب تقسيمة في منتصف الملعب، ركزمن خلالها على تدريبات بناء الهجمة والاستحواذ على الكرة، تنويع اللعب عن طريق الأطراف.

و شهدت التدريبات مشاركة اللاعبين حسن معاذ و المحترف البرازيلي سيبا بعد تعافيهما من الإصابة.

كان الشباب قد تعادل مع النصر يوم الجمعة الماضية في منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما تعادل مع النصر والفيصلي وفاز على الفتح في الجولة الأولى.