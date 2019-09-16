برئاسة محافظ الدلم: اجتماع ثنائي بين مستشفى الدلم و ادارة التعليم لتطوير الصحة المدرسية

الخرج (صدى):

ترأس سعادة محافظ الدلم الأستاذ ثامر الشتوي في مكتبه بمقر المحافظة اليوم الأثنين السابع عشر من محرم للسنه الجارية، اجتماعا ثنائياً ضم القطاع الصحي ممثلاً بسعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالمحافظة و مساعده لقطاع الإشراف الصحي الأستاذ خالد العنزي و ممثلي الصحة المدرسية بقيادة سعادة الأستاذ محمد الخنين مدير مكتب التعليم بالدلم و الأستاذ وليد ابالحسن مدير الصحة المدرسيه بادارة التعليم بالخرج.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير الصحة المدرسية و الشراكة مع قطاع الإشراف الصحي ، كما شاهد الجميع عرض مرئي لأهم الأهداف و التطلعات للعام الدراسي الجديد، إلى جانب استعراض إنجازات الشراكة الصحية خلال العام الماضي.

و أثنى الأستاذ الخنين على تبادل الخبرات مع القطاع الصحي ، وقال : نحن حالياً وصلنا لثلاث عيادات صحية متكاملة و نهدف الى إيجاد عيادات مماثلة في كل مدارس المحافظة. ولا شك ان كل ذلك يصب في مصلحة أبناءنا الطلاب.

من جانبة أكد الدكتور الدخيني أنهم كممثلين للقطاع الصحي يقفون بكل امكانياتهم ،لدعم هذه الشراكة وقال: نسعى من خلال هذه الشراكة لإيجاد ملاذ آمن صحياً للطلبة و استقبال الحالات وعلاجها بالتعاون مع المشرف الصحي في المدرسة. كما قدم شكره للمدارس المشاركة على تعاونها لإنجاح الشراكة.