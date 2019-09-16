الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة الحسم غدًا أمام الاتحاد (صور)

ماجد محمد(صدى):

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته الميدانية استعدادا لمواجهة ضيفه الاتحاد، غدًا الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم العام 2019م.

وركز الجهاز الفني في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية، حيث تخلل التدريب ” تدريبات تكتيكية، جمل فنية، مناورة على جزء من الملعب ” .

وشهدت التدريبات متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، فيما دخل اللاعبون فور نهاية الحصة التدريبية المقر المعسكر تأهبا لخوض مواجهة الغد.

ويخوض نادي الهلال مواجهة الحسم عندما يتقابل مع مواطنه الاتحاد غدًا الثلاثاء، على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكانت مباراة الذهاب شهدت الشهر الماضي تعادل الفريقين 0-0 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويتأهل الفائز من هذه المقابلة من أجل مواجهة خوض الدور قبل النهائي أمام الفائز من المواجهة الثانية لمنطقة غرب آسيا في ربع النهائي والتي تجمع بين السد القطري والنصر ، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز النصر 2-1 في الرياض.