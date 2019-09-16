من وحي الخيال.. جدلًا حول ركلة جزاء السد أمام النصر
ودع نادي النصر، اليوم الإثنين، دوري أبطال آسيا بعد أن أحرز السد القطري ثلاثية مقابل هدف وحيد للأصفر.
وأثير جدلًا واسعًا حول ضربة الجزاء التي تسببت في الهدف الثالث للسد؛ والتي أحرزها الجزائري بغداد بونجاح قرب النهاية ليقود السد القطري إلى قبل نهائي دوري أبطال آسيا .
وتأهل السد بعد فوزه 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة عقب خسارته 2-1 في مباراة الذهاب في الرياض الشهر الماضي.
وقال سعد الكثيري المحلل التحكيمي إن ركلة الجزاء المحتسبة للسد ضد النصر الدقيقة 80 غير صحيحة لعدم ارتكاب مادو مدافع النصر أي خطأ.
وغرد الإعلامي الكويتي مبارك الوقيان حةل ضربة الجزاء قائلًا: “اقسم بمن حل القسم أنها ليست ركلة جزاء”.
وعلّق علي القحطاني “الحكم السريلانكي ارتكب مجزرة تحكيمية .. ركلة جزاء من وحي الخيال ..!”.
زائر[ عدد التعليقات: 3492 ] نشر منذ 55 دقيقة
ههههههههههههههههههه ضربة جزاء صحيحه
ليش دافع الاعب من ظهرة
فقيه[ عدد التعليقات: 244 ] نشر منذ 54 دقيقة
السد كان يلعب على باب واحد …. النصر محلي وبالدفع الرباعي فقط…
saleh33[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 29 دقيقة
كلهم زي قلتهم ويشوفون الارجل وشف اليد والدفع وبس
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 27 دقيقة
كان خلوها كلها دفدفه زي الدوري
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1462 ] نشر منذ 20 دقيقة
اشتغل الصياااااح
ههههههههههههههههههههههههههههههه