من وحي الخيال.. جدلًا حول ركلة جزاء السد أمام النصر

ماجد محمد(صدى):

ودع نادي النصر، اليوم الإثنين، دوري أبطال آسيا بعد أن أحرز السد القطري ثلاثية مقابل هدف وحيد للأصفر.

وأثير جدلًا واسعًا حول ضربة الجزاء التي تسببت في الهدف الثالث للسد؛ والتي أحرزها الجزائري بغداد بونجاح قرب النهاية ليقود السد القطري إلى قبل نهائي دوري أبطال آسيا .

وتأهل السد بعد فوزه 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة عقب خسارته 2-1 في مباراة الذهاب في الرياض‭ ‬الشهر الماضي.

وقال سعد الكثيري المحلل التحكيمي إن ركلة الجزاء المحتسبة للسد ضد النصر الدقيقة 80 غير صحيحة لعدم ارتكاب مادو مدافع النصر أي خطأ.

وغرد الإعلامي الكويتي مبارك الوقيان حةل ضربة الجزاء قائلًا: “اقسم بمن حل القسم أنها ليست ركلة جزاء”.

وعلّق علي القحطاني “الحكم السريلانكي ارتكب مجزرة تحكيمية .. ركلة جزاء من وحي الخيال ..!”.